Carta a los Reyes Magos de los sanitarios: mejora laboral ante la precariedad agravada por la pandemia

El trabajador ha invitado a todos sus seguidores que sean trabajadores sanitarios a que compartan una fotografía suya vestidos con el uniforme del trabajo. Víctor Aparicio ha querido animar a todo el personal sanitario, no solo a los enfermeros, a que compartan sus imágenes y etiqueten en las redes sociales a sus comunidades autónomas. En esta publicación, los trabajadores deberán escribir sus cartas navideñas pidiendo qué es lo que quieren como deseo: "Se me ha ocurrido que ya que llegan estas fechas hagamos nuestra particular carta de Reyes Magos o de Papá Noel en la que expresemos nuestros deseos porque visto lo visto nuestros dirigentes parece que no se han enterado muy bien de qué es lo que queremos realmente".