Se trataba de un paciente de 49 años ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de La Plana, en Vila-real (Castellón) , que estaba recibiendo dicho tratamiento a petición de su familia desde el pasado 13 de agosto. La decisión del magistrado de interrumpir el tratamiento se hace efectiva hoy y llega después de que la Abogacía de la Generalitat valenciana presentara un recurso contrario a un tratamiento que debía prestarse por personal externo al centro , ya que no forma parte de los protocolos ni de la cartera de servicios del sistema de salud.

La ozonoterapia es la aplicación de ozono médico mediante mínimas punciones, inhalación o aplicación directa con fines terapéuticos , en teoría para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos, tratando múltiples enfermedades. Quienes defienden esta técnica afirman que ayuda al tratamiento de más de 100 enfermedades (entre las que colocan el cáncer, el asma, el enfisema, el SIDA, la artritis, la esclerosis múltiple y hasta el Alzheimer). El uso del ozono, al tratarse de u no de los desinfectantes más eficaces contra virus y bacterias , hace pensar a los defensores de esta técnica que puede ayudar contra enfermedades víricas al administrarse de diversas formas al cuerpo humano (mediante inyecciones subcutáneas, intramusculares o intraarticulares, vía endovenosa, insuflación rectal o vaginal o mediante aplicación local mediante cremas o aceites).

La Conselleria de Salud ha subrayado que el ozono no está autorizado como medicamento por las agencias reguladoras y su uso no está contemplado en los protocolos de actuación del Servei Català de la Salut (CatSalut) , y que están "basados en evidencia científica".

A las puertas del centro, donde se han exhibido carteles con el lema "Ciencia sí, magia no" este pasado martes, representantes de la Junta de Personal han leído un manifiesto en el que han advertido de que, con decisiones judiciales de este tipo, se corre "el riesgo de abrir nuestro centro a pseudoterapias" . Así, han alertado de que se empieza con el ozono "luego pasaremos por el reiki y terminaremos con los cuencos tibetanos".

" El ozono -ha advertido el Departamento catalán de Salud- es una molécula de oxígeno triatómico con efecto oxidativo, empleada como desinfectante, que no está autorizada como medicamento por las agencias reguladoras " y "puede tener efectos secundarios como irritación por su inhalación o dificultad respiratoria, tos y flebitis si la administración es intravenosa".

La aplicación de tratamientos no autorizados debe contar además con la autorización expresa de la Agencia Española del Medicamento y los productos sanitarios (AEMPS) , que en este caso ya "se pronunció categóricamente en contra del uso de este producto", señaló además la Conselleria catalana.

Múltiples organismos se han pronunciado en los últimos días en contra de la imposición judicial de un tratamiento no autorizado, incluida la ministra de Sanidad, Carolina Darias , que señaló que que "la clínica de los pacientes debe estar en manos de los profesionales sanitarios" y no de "otras instancias".

También la Comisión Permanente del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana mostró su discrepancia, cuando señaló que el ozono no tiene en la Unión Europea consideración de "producto sanitario" y que aunque los pacientes tienen derecho a rechazar un tratamiento, no pueden exigir "tratamientos no conocidos, en cuanto a su eficacia, efectividad y seguridad".