Cómo disfrutar del queso durante más tiempo: trucos para que no pierda sus nutrientes

El queso es un alimento vivo que tiene una conservación limitada. Para disfrutar al máximo de sus propiedades organolépticas, lo más adecuado es consumirlo en el momento una vez abierto. Pero por mucho que nos guste, a menudo sobra algún pedazo que queremos guardar. Seguro que todos en algún momento hemos echado a perder un gran queso simplemente por no haber sabido conservarlo en las condiciones correctas. Hay algunas técnicas que podemos seguir para que no vuelva a pasar y podamos disfrutar del queso durante más tiempo.

Temperatura

El queso, al estar en contacto con el calor, pierde parte de su grasa natural porque suda, lo que acaba modificando su textura y su sabor. Por eso es necesario mantenerlo en un sitio fresco. Según el tipo de queso, será más adecuado conservarlo a una temperatura o a otra. No es lo mismo un queso manchego que uno azul. El escenario ideal para mantener un queso sería una bodega húmeda pero como esto no es posible en la mayoría de casos, la solución más sencilla es guardar el queso en la nevera. Por regla general, el queso debe conservarse entre los 4 y los 12 grados , pero dependerá mucho del tipo de queso.

El envoltorio

El calor afecta al queso, pero también el frío. El frío seco de la nevera reseca mucho el queso, por lo que es muy importante el envoltorio en el que se conserva. Además, las grasas que forman parte del queso absorben rápidamente los sabores, por lo que si no se envuelve bien puede llegar a coger olor e incluso gusto de otros productos que tengamos en la nevera. Una opción es utilizar el envase original del queso o emplear papel encerado, como el que se usa en las carnicerías. Si no tenemos, el papel de horno cumple la misma función. Una alternativa es el papel de film, teniendo siempre cuidado de no apretar demasiado el queso con el papel para evitar que se recaliente y aparezca moho. El papel de aluminio también se puede usar.