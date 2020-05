Última hora del coronavirus: Baja la cifra de fallecidos diarios y son 276 en las últimas 24 horas

13.00 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a elaborar una "normativa educativa sobre criterios comunes de actuación" para el tercer trimestre académico ante la situación de crisis por el coronavirus.

12.45 Muere una mujer de 60 años por la impericia de un médico que no supo conectar el respirador. Los sanitarios, ante la saturación del sistema sanitario por el coronavirus, en Estados Unidos son insuficientes y se recurre a doctores que no tienen todavía la experiencia necesaria.

11.24 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida pide disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha admitido que hubo escenas que no deberían haber ocurrido.