La demanda de test en España ya está cubierta, según la vicepresidenta de la Asociación Española de Bioempresas

Pues realmente las pruebas de detección del virus están disponibles desde el momento uno. Las compañías que están fabricando los test de PCR están ya disponibles desde el momento uno del inicio de la crisis. No así los kits anticuerpos, los anticuerpos han sido un poquito más tardíos, han tardado un poquito más.

Sí, efectivamente. Como decía antes los kits de PCR han estado disponibles desde el momento uno, pero los kits de serología, que entiendo que son los que se han comprado a proveedores internacionales, no han estado disponibles hasta hace muy poquito tiempo. Los hemos preparado, bueno estamos ahora mismo en proceso de validación con ellos. Pero ya estamos… para la semana que viene están disponibles.

Creo que el lunes tienen una reunión con el Ejecutivo. ¿Qué esperan de esa reunión? No sé si un incremento también en el número de test para realizar a la población... No sé qué esperan de ese encuentro que se produce siete semanas después de la declaración del estado de alarma.

Nuestro máximo interés es que cuenten con nosotros y poner a su disposición, a disposición del Gobierno, todas nuestras capacidades y, por eso, hemos creado precisamente esta plataforma, esta plataforma o grupo de empresas. Para poner nuestras capacidades a su disposición y no solo eso. Si conseguimos saber también sus planes, podemos adecuar estas capacidades incrementándolas, como bien has dicho antes, en un 50 por ciento en un plazo muy corto, en unas tres semanas, y no más, con un poquito más de tiempo. Por eso nos interesa tanto tener esas conversaciones con ellos y, bueno, estar enterados de cuáles son los planes, la realización para los próximos días.