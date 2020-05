Madonna revela que tiene anticuerpos de coronavirus y está deseando "respirar aire con COVID-19"

"Me hicieron un test el otro día. Ví que tenía los anticuerpos así que mañana, sencillamente daré un largo paseo en coche y bajaré las ventanas para respirar. Voy a respirar el aire con Covid-19. Espero que el sol esté brillando", ha dicho la estrella del pop en una comentada publicación de Instagram.

Por su parte, sus representantes no confirmaron a medios estadounidenses si Madonna ha estado contagiada de coronavirus. Al mismo tiempo, el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informa que los test de anticuerpos son capaces de detectar contagios que ocurrieron varias semanas antes. No obstante, el organismo insiste en que no se sabe aún si la presencia de anticuerpos como respuesta al virus garantiza la inmunidad ante futuros contagios.