Última hora del coronavirus: Todas las CCAA asisten a la esperada reunión con Educación para la vuelta al cole

11.52 La Fiscalía de Madrid ha emitido una nota oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por el juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que dejó en el aire la prohibición de fumar en la calle y otras medidas anti covid-19 dictadas por el gobierno autonómico. La Fiscalía le ha recordado que no era necesaria la ratificación judicial de las medidas al no existir afectación de derechos fundamentales.

11.39 Las multas a jóvenes insolidarios se suceden . La policía municipal de Igualada (Barcelona) ha impuesto un total de 16 multas por beber alcohol en la vía pública durante el pasado fin de semana, en los días en que se tenía que haber celebrado la fiesta mayor de la localidad, y ha tramitado 27 sanciones por no llevar mascarilla. En León , la Policía Local identificó ayer a 51 jóvenes, 17 de ellos menores de edad, por la celebración de una fiesta no autorizada en un bar de la zona de Eras de Renueva.

11.05 Los pacientes con daño pulmonar grave a causa de la covid-19 tienen un mayor riesgo de sufrir un ictus, según un estudio llevado a cabo por médicos del Hospital Vall d'Hebron, que han hecho un seguimiento de 2.050 pacientes durante dos meses. El estudio, que publica la revista 'Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases', ha comprobado que la covid-19 no aumenta el riesgo de ictus cuando no existe daño pulmonar grave y que los pacientes con coronavirus e ictus provocado por oclusión de grandes vasos sanguíneos y tratado mediante trombectomía presentan mayor mortalidad que los pacientes que sufren un ictus y reciben el mismo tratamiento pero no tienen covid.