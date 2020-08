Pasa a planta el paciente con coronavirus que más tiempo ha estado ingresado en la UCI: 158 días

“Para nosotros es una satisfacción inmensa que un paciente que ha estado en la UCI tanto tiempo y en una situación tan crítica pueda pasar a planta. Pero Ángel es un caso particular, no todos los pacientes terminan como el suyo porque no todos son capaces de superar una patología tan grave”, indica el doctor Alexis Jaspe, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón.