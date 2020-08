Yolanda Díaz promete las medidas necesarias para que los trabajadores puedan cuidar de sus hijos

Díaz ha asegurado en una entrevista a RNE que el Ejecutivo piensa prorrogar el plan 'Me cuida' para permitir que los padres con hijos con coronavirus puedan acogerse a una flexibilización de su jornada laboral. También ha defendido el trabajo de su compañera, la titular de Educación, Isabel Celaá que -en su opinión- "hace un trabajo extraordinario y tiene un equipo magnífico".

Espera llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE

No obstante, no ha señalado hasta cuándo se prevé su prórroga. "Si la herramienta funciona bien, ¿por qué le vamos a poner plazos? Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie", ha subrayado. Por otro lado, considera que habrá acuerdo con empresarios y sindicatos para regular el teletrabajo y ha dejado claro que "la clave del teletrabajo es que sea voluntario para ambas partes". "Nadie podrá imponerlo", ha añadido.