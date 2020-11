La vacuna de AstraZeneca necesita un "ensayo adicional" tras despertar dudas sobre su verdadera eficacia

Un error de produccion

Soriot, no obstante, en una entrevista en Bloomberg en la que da cuenta de lo sucedido, defiende que el tratamiento de media dosis no fue un error, sino que los investigadores se dieron cuenta del cambio en la dosis y modificaron el protocolo del ensayo en consonancia. "No le diré que esperábamos que la eficacia fuera mayor. La gente lo llama un error... no es un error", asegura.