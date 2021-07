Las vacunas son seguras para las mujeres embarazadas: los beneficios superan cualquier riesgo

El director médico de IVI, el doctor Antonio Requena, especialista en ginecología, obstetricia y reproducción asistida, afirma que, a partir de la información proporcionada por las autoridades sanitarias, " no hay riesgo de que la vacuna por sí misma conlleve un efecto negativo sobre el embrión durante el embarazo", por lo que "las mujeres embarazadas o que planean estarlo pueden vacunarse con seguridad".

Asimismo, el ginecólogo aclara que haber pasado la Covid-19 no afecta a la fertilidad. "De mayo a junio de 2020, 46 pacientes que han superado el coronavirus participaron en un estudio de las clínicas IVI en España. Todas ellas disponían de un estudio previo de su antimulleriana (AMH), con no más de 6 meses de anterioridad. Los resultados de esta investigación fueron muy positivos, mostrando que el hecho de haber pasado esta enfermedad no afecta al estado de la reserva ovárica". El estudio concluye, por tanto, que las posibilidades de éxito del tratamiento reproductivo permanecen intactas.