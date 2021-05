La vacuna de Pfizer ofrece un 95% de protección frente al covid, según un estudio israelí

Una campaña de vacunación sin precedentes

La campaña de vacunación puesta en marcha por Israel no está al alcance de muchos países, en cuanto a la rapidez de la inoculación a la población en general y por las dificultades de acceso a los antídotos de los países más pobres. “Lamentablemente, la cobertura rápida a nivel de población no se puede reproducir fácilmente en muchos otros países. El uso global de la vacuna de Pfizer está limitado por problemas de suministro, altos costos y requisitos de almacenamiento de ultra-cadena de frío”, han escrito los profesores, Eyal Leshem del Centro Médico Chaim Sheba en Israel, y Annelies Wilder-Smith, del London School of Hygiene & Tropical Medicine, que no han particiado en el estudio.