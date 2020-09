“La vacuna rusa no es una vacuna, solo se ha probado en 76 personas”

Desde Nueva York, la experta ha manifestado no sentirse nada sorprendida de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la administración de la vacuna en los días previos a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre:

A este respecto, cuestionada al respecto la seguridad de una vacuna aplicada entre octubre y noviembre, y de si no es precipitado, –con voces de distintos científicos afirmando que pueden ser necesarios plazos mucho mayores–, Céspedes ha contestado que “efectivamente se necesitan datos de 30.000 voluntarios de eficacia y seguridad para poder aprobar una vacuna, y a finales de octubre vamos a tener datos solamente de 10.000 voluntarios”. Por ello, ha subrayado, “es importante decir que esto no se trata de una aprobación: se trata de una autorización de utilización en condiciones de emergencias que asume por sí misma que los datos son preliminares”.

“Existe efectivamente una gran preocupación de la presión política a la FDA (la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU). Y por eso la FDA ha organizado a finales de octubre una reunión para compartir los datos con todo el público en general; algo que es bastante novedoso en cierto modo”. “Habrá que estar atentos a esa reunión y esperar que haya consenso científico y que no tengamos el caso de la hidroxicloroquina o el plasma de donantes”, ha apuntado.

Sobre la vacuna rusa, no obstante, ha dejado claro: “Yo, con todo mi permiso, no la considero una vacuna porque es un proyecto de investigación. Se ha probado en 76 personas. No se puede decir que es una vacuna aprobada, por mucho que se haya intentado comunicar eso desde Rusia”.