Una vacuna soviética contra la polio de los años 50 podría ser clave en la estrategia contra el coronavirus

En los años 50, un matrimonio de virólogos en Moscú probó una vacuna contra la polio en sus propios hijos. Hoy, esa misma vacuna está volviendo a recibir atención de algunos investigadores, ya que uno de los efectos secundarios que encontraron podría servir como arma para combatir el nuevo coronavirus. Entre esos investigadores se encuentran los hermanos Chumakov, quienes ahora son virólogos y se basan en parte en la investigación realizada por su madre, Marina Voroshilova, informa 'The New York Times'.