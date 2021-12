De pandemia a endemia: los pasos de la covid para acabar siendo una enfermedad común

La pandemia de la covid19 no será erradicada, el virus acabará siendo una enfermedad común con la que convivamos. El gran deseo de los expertos es que acabe convirtiéndose en algo tan familiar como la gripe. Algunos especialistas destacan que su patogenicidad se irá atenuando hasta convertirse en un simple resfriado y ponen a ómicron como ejemplo de gran capacidad de contagio y menor capacidad letal. Aunque con el coronavirus no valgan hacer predicciones, la idea de que la pandemia pase a ser una enfermedad endémica siempre ha estado encima de la mesa.

Asimismo, tras las vacunaciones masivas se deja entrever que no volveremos a los millones de muertes concentradas en unos pocos meses. Pero eso no significa que no seguirán muriendo cada día miles de personas en todo el mundo. La variante ómicron ha hecho que los contagios se disparen, pero eso no se traduce en un gran impacto en las hospitalizaciones.