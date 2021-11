En otoño e invierno no olvide ventilar y dejar pasar la luz solar

Por mucho frío que haga, debemos ventilar todos los días . No solo para renovar el aire sino también para sanearlo , pues en invierno no somos tan proclives a abrir las ventanas y debido a esto se acumulan muchas sustancias nocivas.

Se produce un exceso de dióxido de carbono, monóxido de carbono y partículas orgánicas volátiles provocadas por humedades y la falta de renovación de aire. También pueden concentrarse aerosoles, humos de tabaco, barnices, pinturas, productos de limpieza, las partículas de alimentos tras cocinar, otras provenientes de alfombras y moquetas, calefacciones, hornos, mascotas, muebles, objetos de plásticos, etc.

Teniendo en cuenta que todo ello se concentra en el aire que respiramos, ventilar es imprescindible para sanearlo y que no tenga consecuencias negativas para la salud. Recordemos que un alto nivel de contaminación de aire puede ocasionar un mayor riesgo de infecciones, problemas respiratorios, enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón , las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable. Así, el entorno será saludable y no proliferarán más virus y bacterias de lo habitual. De hecho, en época de coronavirus cobra aún mayor importancia.

Recordemos que con hacerlo entre 10 y 15 minutos diarios será suficiente para renovar el aire de una estancia, aunque dependerá del número de personas que vivan en cada hogar. ¿Pero en qué momento del día es más adecuado para no pasar frío? Lo ideal es ventilar preferiblemente en el momento más cálido del día . Por ejemplo, por la mañana para no tener que apagar y encender la calefacción .

Aunque hayamos oído habitualmente que crear corriente es bueno para ventilar, está técnica no es estrictamente necesaria. Puede ventilar dependencia por dependencia porque, en realidad, solamente necesita renovar el aire. Aún menos sentido tendría crear grandes corrientes si lo hace durante un momento de mucho frío. Con la ventilación por salas no solo logrará purificar el aire de las estancias sino que apenas lo apreciará el termostato. No obstante, si lo que quiere es purificar el interior y eliminar aún más toxinas, puede abrir todas las ventanas y puertas a la vez para generar grandes corrientes de aire.