Este verano caminar junto a la orilla del mar no está garantizado

El Gobierno ha eliminado de la orden sanitaria que regula el uso de las playas la franja de seis metros que obligatoriamente debía quedar libre junto a la orilla para uso general, con lo que los ciudadanos ya no tienen garantizado este verano poder caminar junto al mar sin sortear bañistas. Esta decisión, adoptada para establecer medidas de seguridad contra el coronavirus, beneficia a las playas del norte de España , ya que aumenta su aforo, pues en muchas de ellas la pleamar hace que apenas queden arena libre en determinadas horas.

En el caso de Canarias, el aforo se amplía sobre todo en las playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con menos arenales, pues las de la provincia de Las Palmas disponen de mayores extensiones de arena. Sin embargo, en aquellas otras playas donde el cambio de marea no afecta tanto a la superficie de arena resultante, la decisión supone que en la práctica ningún ciudadano tenga garantizado caminar junto a la orilla si el ayuntamiento del lugar no se lo permite.

Franja de seis metros

Límites en los tiempos de permanencia

Sin embargo, esos seis metros de uso general se eliminaron con la orden SND/445/2020, de 26 de mayo, que mantiene el resto de condiciones, pero no así la franja de uso libre junto a la orilla, con lo cual, no se garantiza un espacio libre en el litoral para uso ciudadano.



Una vez que el estado de alarma finalice, la orden del Ministerio de Sanidad sobre el uso de las playas decae y la Ley de Costas volverá a estar en vigor, a no ser que el Gobierno la limite a través de alguno de los cauces existentes, como puede ser un real decreto ley.