Olivia Wilde responde a los rumores de enemistad con Florence Pugh tras la película "Don´t Worry Darling"

El inicio de las tensiones surgió cuando Shia Labeouf, que iba a ocupar el papel de Harry Styles, fue despedido de la producción por no encajar. Algo que el actor desmintió, pidiéndole a Olivia que se retractara, ya que según unas últimas declaraciones fue él quien se desvinculó del proyecto en agosto de 2020 al no poder tener tiempo de ensayar con el elenco. Algo que demostró con pruebas, a través de un vídeo de la directora que le animaba a no tirar la toalla y preguntándole si todavía quedaban esperanzas de poder trabajar juntos, siempre que el actor hiciese las paces con una tal Miss Flo. Con esta expresión, la directora se refería a la protagonista de la película, Florence Pugh.