Demi Lovato hospitalizada por una supuesta sobredosis de heroína

En un documental sobre su vida ‘Demi Lovato: Simply Complicated', la cantante señalaba:"Tuve una racha en la que consumí a diario durante dos meses. Hubo una noche en la que me metí mucha cocaína y unas pastillas de Xanax. Me empecé a ahogar un poco. Me comenzó a latir el corazón muy deprisa y pensé: 'Oh, Dios mío, puede que esté sufriendo una sobredosis justo ahora'", explicaba la propia protagonista ante la cámara.