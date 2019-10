Robo masivo de jarrones de bronce en los cementerios del País Vasco

Una de las afectadas nos mostraba hoy la magnitud del robo, “Mira todos, este es el mío, el de mi madre, el de mi suegra y el de mi madre, todos han robado”. Los que permanecen en el cementerio son los que no son del material deseado por los ladrones, “El mío si está porque no es de cobre, no hay valor”, decía hoy una de las vecinas de la localidad.