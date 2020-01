La presunta parricida de Logroño: “Me voy a quitar de en medio. Carolina no quiere vivir con su padre”

La investigación intenta aclarar por qué la abuela de la pequeña no alertó a nadie y acompañó a su hija en una espiral que comenzó el domingo al escapar juntas de Haro y refugiarse en el hotel de Logroño, supuestamente para suicidarse juntas. Lo ha contado el delegado del Gobierno en la concentración que se ha celebrado en Haro por la pequeña Carolina. Las cartas de despedida que Adriana dejó en su casa de Haro antes de desaparecer, tienen las respuestas. No solo hay de ella. La abuela también escribió. Las entregó su hijo Ramón al mismo tiempo que las noticias alertaban del terrible hallazgo de su sobrina muerta. La noche anterior no las había llevado al cuartel de la guardia Civil de Haro, o no las había encontrado. Pero sí fue a la Guardia Civil a plantear su preocupación; las tres, hermana, madre y sobrina, habían desaparecido.