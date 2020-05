Una actriz de la saga de Harry Potter confiesa que quiso que Boris Johnson muriera por el COVID-19

La artista de 78 años, nacida en Oxford y nacionalizada australiana, conmocionó a la población británica al referirse de ese modo a Johnson, que estuvo tres días hospitalizado en cuidados intensivos tras contagiarse con el coronavirus el mes pasado. Preguntada por la gestión del gobierno sobre la pandemia, Margolyes dijo que "lo manejaron terriblemente , por supuesto, terriblemente. Es una vergüenza , es un escándalo. Es un escándalo público. Me costó mucho trabajo no querer que Boris Johnson muriera ”.

Consciente de la reacción que iban a provocar sus palabras en los otros participantes en el programa, Margolyes se explicó: "Quería que muriera. Pero entonces pensé que eso se reflejaría mal en mí y no quiero ser el tipo de persona que quiere que la gente muera. Así que después empecé a querer que se mejorara , lo cual hizo, se mejoró. Pero no mejoró como ser humano . Y realmente hubiese preferido eso... Así que, básicamente, estamos en la mierda, aquí".

Inmediatamente en las redes sociales proliferaron comentarios sobre la intervención de Margolyes en el show 'The Last Leg Locked Down Under'. Algunos la criticaron y otros la elogiaron por no disimular su enojo ante la tragedia que vive el país, con más de 31.000 muertos por el coronavirus. “No me gustó que Miriam Margolyes dijera que deseaba la muerte de Boris”, “Su comentario fue desagradable”, comentaron algunos usuarios de Twitter, por un lado. Mientras que otros publicaron tuits como “Miriam diciendo las cosas como son” y “Margolyes es el regalo que nos sigue ayudando”.