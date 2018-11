La acusada de matar a Denisa, rota y hundida al saber que ingresa en prisión

La Policía no buscaba al joven porque tiene claro que el crimen lo cometió Rocío en solitario. Piensan que el cuchillo que utilizó lo arrojó a un contenedor. La joven ha pasado a disposición judicial esta mañana, aunque lleva detenida desde el pasado lunes 26 de noviembre, después de que los agentes acudieran a arrestarla al pueblo toledano de Ventas de Retamosa.

El testimonio de la amiga de Denisa también ha sido fundamental. La joven ha afirmado que hablaba por teléfono con la víctima cuando esta fue agredida y que reconoció su voz. El móvil de la supuesta asesina, además, la sitúa en el lugar del crimen. Otro de los que ha acudido ha declarar ha sido el actual novio de Denisa, quien no llegó a tiempo de ayudarla.

La familia de la víctima siempre ha señalado a Rocío como autora del asesinato. Pocas horas después del suceso, el padre de la menor aseguraba que su hija recibía amenazas a través de WhatsApp. Su madre,por su parte, dice que la joven le comentó que "no quería nada con su ex" pero que la actual novia del chico no la dejaba tranquila.