Agresión homófoba en Valencia: pegan una paliza a un joven de 17 años por ir de la mano con un amigo

Un joven de 17 años ha denunciado una agresión homófoba la noche de San Juan

Eric caminaba cogido de la mano de un amigo por la plaza de Honduras en Valencia

Dos hombres le increparon al grito de '¡Maricón!' y le agredieron físicamente

A solo cuatro días de que se celebre el Día Internacional del Orgullo LGBT, un joven de 17 años ha sufrido una agresión homófoba en la noche de San Juan en Valencia.

Eric Andrés caminaba cogido de la mano de un amigo por la plaza de Honduras de la localidad cuando dos chicos de unos veinte años de edad comenzaron a increparles al grito de '¡Maricones!'.

Desgraciadamente , no era la primera vez que el menor vivía algo así: "Pasé miedo porque no era la primera vez que me lo decían", narra al medio local Levante.

Pero esta vez la agresión no fue solo verbal, sino que al darse la vuelta, uno de los chicos le pegó un puñetazo en la cara que le hizo caerse al suelo. Una vez allí, medio inconsciente, los dos hombres continuaron pegándole, le robaron el móvil y se fueron.

"Que una persona no pueda hacer vida normal por el hecho de ser homosexual... Es tristeza y miedo"

Su amigo pudo zafarse, pero Eric se llevó todos los golpes. A pesar del aviso de los amigos a las autoridades, cuando llegó la patrulla de la policía los agresores ya se habían ido.

"Me sentí… no culpable, pero no me lo estaba creyendo, que me estuviera pasando eso, estaba en shock. Cuando pasó todo me sentí súper indefenso, y sobre todo una sensación de impotencia, de sentir que no puedes hacer nada y que puede pasar en cualquier momento solo porque vas haciendo tu vida, solo por ir cogido de alguien de la mano", relata el menor.

"Lo que siento ahora es tristeza, me siento triste de pensar en que, cuando tenga una pareja ¿ya no puedo cogerla de la mano?", se pregunta. "En realidad el miedo ya lo tenía cuando me insultaban, el miedo a ir con un amigo de la mano, y que tengamos ese miedo es muy triste, que una persona no pueda hacer vida normal por el hecho de ser homosexual. Es tristeza y miedo, porque sabes que esto no lo puedes evitar", confiesa.

A pesar de las heridas y de los múltiples golpes, Eric asegura que en realidad, "lo que mas dolió no fueron los golpes".