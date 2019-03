Acusan a un portero de una discoteca de Reus de dar una paliza a una madre y su hija

Anaisy Zurita no lo va a olvidar con facilidad. Ella de 19 años y su madre, de 49, vivieron una situación dantesca a la puerta de una discoteca. Los Mossos están investigando ahora la supuesta paliza que un portero de la discoteca La Fábrica de Reus le dio este sábado a dos mujeres a las que negaron la entrada en el local. Una de esas mujeres es Anaisy y la otra su madre. La madre permanece hospitalizada con la pierna escayolada a la espera de que le operen el tobillo que tiene roto. Las mujeres aún no han interpuesto la denuncia. Los Mossos han interrogado a ambas partes aunque aún no hay detenidos. "Yo soy muy poca cosa y tuvo miedo a enfrentarme a alguien tan grande. La joven dice que estuvo un tiempo en el suelo inconsciente y que aunque no tiene nada en contra de la discoteca y su dueño, han salido en los medios para que cambien la seguridad porque "esto no es la primera vez que pasa".