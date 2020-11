Alfonso Basterra cumple condena en la cárcel de Teixeiro por el crimen de su hija Asunta. Hoy ha pasado uno de los días más duros de su vida al enterarse de la muerte de su esposa. "¿Qué pasó? No me digan. ¿Rosario?", han sido las palabras de la pareja de Asunta, condenado también por el asesinato de su hija Asunta, antes de romper a llorar, según ha adelantado La Voz de Galicia .

Basterra se encontraba en el taller ocupacional y fue trasladado a una estancia para comunicarle la noticia antes de que la viera o escuchara por televisión, según el mismo diario, que señala que solo con ver las caras de los que le rodeaban Basterra fue consciente de lo que pasaba. No parece que le sorprendiera ese final trágico de Rosario. Ambos no han afrontado de la misma manera su condena. Basterra se mostró siempre más seguro de sí mismo, no se le conocen intentos de acabar con su vida, al contrario que Basterra.