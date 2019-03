Una niña de un año se contagia de la 'ameba comecerebros' tras bañarse en una piscina pública

Vania es una niña de un año y once meses que ha sido contagiada de la 'ameba comecerebros' tras acudir a una piscina pública de Perú junto a su madre. Su progenitora ha denunciado ante los medios de comunicación peruanos los fuertes dolores de cabeza que padece su hija y la falta de atención recibida por los médicos que la han atendido.

Al, supuestamente, dar con el diagnóstico, los facultativos decidieron ingresarla y someterla a un tratamiento . Sin embargo, la terapia a la que fue sometida no dio su fruto al seguir presentes los fuertes dolores de cabeza. "Mi hija empezó a decaer, le dolía la cabeza, no quería comer, se desesperaba. Por un momento estaba bien y en otro saltaba y gritaba", revela la joven al canal de noticias.

A pesar de este nuevo diagnostico, Sandra Rojas Gordillo denuncia ante los medios de comunicación el tratamiento recibido por los médicos: "Lo único que me dicen es que espere y que el medicamento le haga efecto pero ya estoy esperando una semana y no me dan buenos resultados".