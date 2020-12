Ana Obregón recuerda a su hijo con un emotivo vídeo: “Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida”

“Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel […] Ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti”, ha escrito, acompañando su publicación con el hashtag #Alessforever (Aless para siempre) y el icono de un corazón roto.