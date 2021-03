Indignación tras archivarse un caso en Galicia: grabaron a menores orinando y lo colgaron en webs porno

No fue hasta pasado un año cuando las víctimas se dieron cuenta de los hechos

Más de 100 chicas, entre ellas menores, fuimos grabadas con cámaras ocultas mientras íbamos a hacer pis, y posteriormente subieron las imágenes a varias webs porno. Ahora, el juez desestima la denuncia porque dice que no existe delito.

No fue hasta pasado un año cuando las víctimas se dieron cuenta de los hechos, después de que un joven viera un video y las avisara. "En los vídeos se ven perfectamente las caras y las partes íntimas de las mujeres. Unas 80 se reconocieron y denunciaron los hechos, pero hay más mujeres que no son del pueblo y que probablemente no saben nada", ha señalado una de las afectadas.