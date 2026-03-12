Los testigos aseguran haber escuchado hasta cuatro disparos, desde la calle, contra el fallecido

No hay detenidos vinculados con la muerte violenta del hombre

Un hombre ha muerto tras recibir varios disparos en la noche de este miércoles en una calle del barrio de Carolinas Altas, en la ciudad de Alicante. Los testigos aseguran haber escuchado hasta cuatro disparos contra el fallecido, que se encontraba en el balcón de su casa. Por el momento, no hay detenidos, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

El violento incidente ocurrió sobre las 22:00 horas de este miércoles en la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, junto al Bulevar del Pla, donde la víctima, de nacionalidad colombiana, fue tiroteada desde la calle en circunstancias que investiga la Policía Nacional, sin detenciones por el momento.

Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y una unidad de los servicios de emergencia del SAMU, cuyo equipo médico trató sin éxito de reanimar al hombre herido de bala y que se encontraba en el interior de su vivienda.

La Policía Nacional investiga este suceso y trata de dar con los presuntos responsables de los disparos. La investigación permanece abierta y no han trascendido más detalles sobre este tiroteo.