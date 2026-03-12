Celia Molina 12 MAR 2026 - 10:29h.

La clínica dental que dirigía ha comunicado la noticia de su muerte que, según la prensa colombiana, se produjo a causa de un infarto

Según el medio colombiano Pulzo, un familiar le encontró en muy mal estado en su habitación al no haber logrado contactar con él

La clínica dental Elite Cosmetic Dental ha comunicado la muerte de Jimmer Hernández, conocido como 'el dentista de los famosos', que trató a artistas de tanta relevancia como J Balvin. Como profesional de la odontología, Jimmer destacaba por su pasión por su trabajo y su capacidad de innovación, además de por el trato amable y amistoso que le daba a sus clientes, fueran famosos o anónimos. Todos ellos se han quedado en shock al leer el comunicado que anunciaba su repentino fallecimiento:

"Hoy despedimos a un gran profesional pero, sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa. Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar", decía el texto publicado en las redes oficiales de la clínica. Según el mismo, el deceso se produjo el pasado 7 de marzo, aunque no se haya hecho público hasta ahora.

La prensa asegura que falleció de un infarto fulminante

Si bien el comunicado no desvela ningún detalle sobre la causa de su muerte, el medio colombiano Pulzo ha revelado que Jimmer Hernández habría fallecido por un infarto fulminante mientras dormía en su residencia durante la madrugada del sábado 7 de marzo. Una fuente cercana a la familia relató que el odontólogo se habría acostado, como de costumbre, alrededor de las 23:00 horas de la noche, y que la emergencia cardíaca habría ocurrido aproximadamente a las 2:00 de la madrugada.

Sus familiares le encontraron inconsciente en su habitación

El mismo día 7, al no presentarse en la clínica aún teniendo varias citas agendadas, algo muy inusual en él, sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse. Al no poder contactarle, llamaron a sus familiares, que acudieron inmediatamente a su vivienda. Allí, le encontraron "inconsciente y en muy mal estado" y, aunque intentaron trasladarle al hospital, no pudieron a hacer nada por salvar su vida, según informa el mismo medio local.

Tras conocerse la noticia de la muerte, muchos compañeros del gremio expresaron sus más sinceras condolencias. "La Clínica Oral Green lamenta el fallecimiento de nuestro gran amigo, colega y compañero de grandes momentos @drjimmerhdez. Acompañamos en este momento tan doloroso a toda su familia, a sus colaboradores, sabemos el gran ser humano que era. Increíble profesional y gran hijo, hermano y amigo que se nos adelantó en el camino. Siempre te llevaremos en nuestro corazón amigo del alma. Nuestra familia se une en este inmenso dolor", han dicho en su cuenta de Instagram.

En cuanto a J Balvin, que se puso carillas en su clínica, le dedicó unas bonitas palabras a Jimmer al ver el resultado de su trabajo: "Quiero hacer un reconocimiento público al Doctor Jimmer Hernández. Mi felicidad de volver a sonreír con total confianza se hizo una espectacular realidad en sus manos. Desde el primer momento, demostró ser un profesional excepcional y con una visión artística, un equipo de trabajo único que se robaron toda mi admiración. Si el objetivo es un trabajo de excelencia que realmente te haga sentir orgulloso de tu sonrisa, no busques más. ¡Gracias por transformar mi vida!", le dijo en las redes sociales.