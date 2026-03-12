El caso permanece bajo secreto de sumario y ahora se aguarda al "trabajo científico" para materializar la identificación de los restos hallados

Juan Antonio, hijo de Francisca Cadenas, tras saber que había restos óseos en casa de sus vecinos: "Se va a hacer justicia"

Los restos óseos hallados por agentes de la Guardia Civil en Hornachos, Badajoz, y sobre los cuales el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que son “compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, se encontraban enterrados en un patio de la vivienda de los dos hermanos que han sido detenidos como sospechosos.

El hallazgo ha tenido lugar en el marco de las actuaciones que estaba efectuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz para intentar esclarecer un caso que ha estado casi nueve años sin resolver.

Los restos óseos estaban enterrados en el patio de la vivienda de los hermanos

Aún sin identificar y a la espera de que sean analizados por los especialistas para determinar su origen, todo apunta, como ha precisado el delegado del Gobierno de Extremadura, a que los restos estarían relacionados con la desaparición de la mujer, de entonces 59 años, a la que vieron por última vez después de que saliese a despedirse de unos amigos a pocos metros de su vivienda. Desde entonces, nada más se supo, pero la UCO, pese a que llegó a archivarse provisionalmente la causa, no ha dejado de trabajar y ha logrado ahora un hallazgo que podría resolver el caso.

Los restos óseos se encontraban en el patio de la vivienda de dos hermanos que son vecinos de la víctima y que ya han sido detenidos, como han comunicado a los familiares de la desaparecida.

"Le hemos transmitido nuestro ánimo y les hemos agradecido la confianza que han demostrado durante tanto tiempo en la Guardia Civil para que siempre supieran que se iba a resolver el caso como así ha sido", han expresado tanto José Luis Quintana como el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista.

A ese respecto, han alabado también el "trabajo magnífico y profesional" de la UCO de la Guardia Civil, subrayando que estaban ante un caso "muy complejo y complicado, de casi 9 años".

Los dos hermanos detenidos, sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas

Sin ahondar en más detalles porque el caso sigue bajo secreto de sumario y aún queda el "trabajo científico" tras la localización de los restos óseos, el descubrimiento ha sido posible en el desarrollo de los registros a la vivienda de los sospechosos, que siempre han estado en el punto de mira de los agentes de la Benemérita.