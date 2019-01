Rebeca, la joven asesinada en Laredo, fue degollada

Rebeca, la joven asesinada ayer presuntamente por su expareja en Laredo , Cantabria, fue degollada. Ya ayer el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, declaró a los medios que se habían "ensañado" con la chica de 26 años. Rebeca, dominicana que llevaba tres años en España, tenía 20 puñaladas. Sus compañeras de piso intentaron salvarla pero no pudieron.

