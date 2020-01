Benidoleig: el pueblo en el que la lotería ha enfrentado a Joaquina, el panadero y la mujer del alcalde

Si algo esta más claro que el agua en Benidoleig es que la lotería no se fía porque por culpa de la lotería en este pueblo hay unos cuantos vecinos que ya no se hablan y que han dejado de ser amigos. Ni el panadero, ni la mujer del alcalde, ni Joaquina se dirigen ya la palabra. Más de un millón de euros tiene la culpa. Ya son cinco años los que llevan litigando y como ocurre en los pueblos, hay partidarios de ambas partes.

La historia es la siguiente. Joaquina compraba números de la lotería nacional de los sábados y la repartía con cuatro personas . El 23 de octubre de 2014, el número 44386 de la lotería Nacional fue premiado. ¿Y qué hizo Joaquina? Se quedó con el décimo que llevaba la fracción quinta el gordo de 1.170.000 euros y les dio a los otros los que no tenían serie premiada.. 30.000 euros para cada uno. Hizo real el dicho del que reparte se lleva la mejor parte.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó a Joaquina a año y medio de cárcel y repartir el dinero al considerar que que la mujer había cometido un delito de apropiación indebida ya que entendía que a los tres participantes a los que entregó los décimos después de haberse celebrado el sorteo tenían derecho a la parte proporcional del premio, incluido el especial a la serie. Pero ahora, cosas veredes, el Supremo dice que no, que el premio es para ella. Señaló el Supremo que antes de que se celebra el sorteo la acusada entregó aleatoriamente a dos personas del grupo sendos décimos del número 44.386 que, posteriormente, resultó premiado. Una vez celebrado el sorteo , repartió otros dos décimos a otras dos personas del grupo e informó del premio a otra, con la que jugaba el 50 por ciento de un décimo, pero ella se quedó con el premio especial.

El Supremo consideró que este argumento entra en colisión con el hecho declarado probado de la Audiencia, cuando precisa que " no se habían determinado las fracciones que correspondían a cada uno de ellos" y "sin que ninguno de los participantes en el juego tuvieran reservada en exclusiva una determinada fracción. La recurrente, en opinión del Supremo, cumplió con la obligación asumida, repartir los décimos de los números de la lotería adquiridos, trasmitiendo a cada uno de los jugadores la parte que había comprado, y lo hace incluso cuando sabe que está premiado. Consecuentemente, la acusada repartió los billetes premiados en la cuantía que cada uno jugaba, el contrato se cumplió", explicaba la sentencia.

El dinero, por ahora, está inmovilizado porque se ha interpuesto un recurso por lo civil , lo que garantiza que al menos durante un año más nadie cobrará y el caso seguirá en los tribunales. Ni que decir tiene que Joaquina ya no compra el pan en el pueblo.

Esto es un caso, pero sirve como aviso a navegantes de los estragos que puede causar la lotería. No solo porque los que la ganan,en muchos casos, son capaces de arruinar su vida ene el camino, sino porque la justicia ya está dejando muy claro que el hecho de compartir lotería no es un juego, nunca mejor dicho. Hay algunas instrucciones que hay que tener en cuenta para evitar convertirse en un nuevo caso Joaquina.

Cómo repartir un décimo para evitar un 'caso Joaquina'

Si no se quiere hacer una fotocopia, en la actualidad también se puede enviar una foto del décimo por correo electrónico o por mensajería instantánea como WhatsApp. Si se emplea éste método, deben aparecer los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. "Si la otra parte impugna esa prueba por considerar que se ha manipulado, habría que demostrarlo", avisa.

¿Y si se pierde el décimo?

La OCU recomienda también no cobrar el premio solo una persona sin identificar a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Si el décimo es compartido, hay que tener en cuenta que Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 20.000 euros y de 40.000 euros a partir de 2020 por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes. El premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí.