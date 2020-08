Bilbao, entre la tristeza y la resignación sin su Semana Grande

Este sábado debería haber empezado la gran fiesta de la capital vizcaína

Aburto advierte que "quien pretenda algún tipo de concentración festiva" tendrá sanción

La pandemia de coronavirus está obligando a suspender todo tipo de fiestas patronales. Este sábado se debería haber dado el pistoletazo a la Semana Grande de Bilbao. La cancelación de las fiestas es otro mazazo para el sector turístico. Los bilbaínos asumen esta situación entre la tristeza y la comprensión. No reconocen a su ciudad en estas calles vacías, sin apenas vida, pero confían en que el próximo año puedan recuperar su Semana Grande.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, ha confiado en que, durante los días en los que se debería haber celebrado la Aste Nagusia, no sea precisa la actuación policial "por el incumplimiento de las normas", pero ha advertido a "quien pretenda algún tipo de concentración festiva" en la villa que tendrá "la sanción correspondiente". Además, ha apelado a "la responsabilidad" de los ciudadanos porque "todos" deber ser "parte de la solución del problema sanitario".

En una entrevista que este sábado publica 'Deia', Aburto ha reiterado su disconformidad con el término 'No fiestas' que se ha acuñado, porque "no son las no fiestas, simplemente no hay Aste Nagusia". "Hemos tomado una decisión y lo hemos hecho con tristeza y dolor, pero con una responsabilidad extraordinaria", ha dicho.

Además, ha recordado que todos los partidos municipales han apoyado esta decisión, plasmada en un acuerdo "para no autorizar ninguna actuación". "Pedimos a todos los agentes que no organicen nada. No necesitamos ninguna invitación o fomento de grupos de gente en las calles en tono festivo", ha señalado.

El alcalde de Bilbao ha criticado la actitud de las comparsas, que denunciaron que se había "sustraído a la comisión mixta de fiestas sus funciones". "No se puede mentir a la ciudadanía, y menos a través de los medios de comunicación. La concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, se ha reunido con Bilboko Konpartsak en más de cuatro ocasiones y les ha pedido por activa y por pasiva que si tenían alguna idea, la plantearan", ha recordado.