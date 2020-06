Las duras confesiones de Billie Eilish: "Nunca me he sentido deseada"

"Nunca he sido deseada a nivel físico por nadie", expresa

“Nunca me he sentido deseada. Mis antiguos novios nunca me hicieron sentirme deseada. Ninguno de ellos. Y es un gran problema en mi vida porque siente que nunca he sido deseada a nivel físico por nadie”, son las confesiones de la cantante Billie Eilish.

La cantante que como muchas otras artistas que han tenido éxito temprano, Billie Eilish también tiene complejos, según cuenta a la revista GQ, que además confiesa que esta baja autoestima es lo que justifica su forma de vestir.

“Así que me visto de la forma en que me visto porque no me gustaría pensar que vosotros, quien sea, estáis juzgando mi cuerpo o mi talla. Pero eso no significa que no me levantaré un día y decidiré usar un top, lo cual ya he hecho antes”, son unas declaraciones de la joven de 18 años que sufrió, al igual que lo hiciese Miley Cyrus, dismorfia corporal, un trastorno relacionado con la percepción de las personas con sus propia imagen física.

La que ya es una estrella mundial desveló a la revista, incluso, periodos de depresión en los que habría llegado a pensar en quitarse la vida. Sobre este asunto, ha admitido que fue su madre su principal apoyo.

Pese a que sus fans la consideran alguien que va contra lo establecido, ha dicho: “Todo este tiempo he estado escuchando esa frase de que soy alguien que rompe las reglas. O soy anti-pop, o lo que sea. Me halaga que la gente piense eso, pero es como, ¿dónde? ¿qué regla rompí? ¿La regla de hacer música pop clásica y vestirse como una chica femenina? Nunca dije que no iba a hacer eso. Simplemente no lo hice”.

“Tal vez la gente me ve como alguien que va contra las reglas porque ellos mismos sienten que tienen que seguir las reglas, y aquí no lo estoy haciendo. Eso es genial, si puedo hacer que alguien se sienta más libre de hacer lo que realmente quiere hacer en lugar de lo que se espera que haga”, añadió.