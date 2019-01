Brutal paliza de un hombre a su ex por cambiar su foto de perfil de Facebook

Como relata Liverpol Echo , todo empezó una noche de diciembre. Lois avisó a su novio Andrew de que había quedado con un grupo de amigas en un bar de Liverpool. A pesar de que era una cita de chicas, le invitó a acompañarlas. Él accedió a ir pero no se sentó con el grupo sino que permaneció aislado en la barra bebiendo unas pintas.

En mitad de la noche el grupo decidió cambiar de ambiente y Lois volvió a invitar a Andrew aunque prefirió no acompañarles no sin antes obligarla a quedarse con él en la barra mientras terminaba su consumición. Ella le preguntó si le importaba aunque él dijo que no.