Ángel Víctor Torres apela a la calma y lanza un mensaje de convivencia: “Precisamente estamos haciendo un llamamiento a la convivencia pacífica”

El Gobierno sacará los polideportivos del listado de instalaciones para migrantes en Ceuta

Compartir







Miles de ceutíes se han manifestado este miércoles ante las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta exigiendo soluciones urgentes a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde hace ya 28 días. El malestar, lejos de disminuir, se ha convertido en un descontento generalizado que los vecinos trasladan a cada ministro que visita la ciudad.

“Queremos que se vayan, eso es lo que estamos reivindicando”

Desde las ocho de la tarde, una multitud procedente de todos los barrios se concentró frente al edificio donde se celebraba la reunión del comité presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El objetivo era que los responsables políticos escuchen sus reivindicaciones.

La indignación es palpable. “Estamos hartos ya, hartos, hartos, que nos escuchen ya”, gritaban algunos vecinos. Otros describían una vida diaria marcada por la tensión: “No se puede vivir aquí con normalidad, no estamos tranquilos”.

PUEDE INTERESARTE El PSOE admite que el CNI pudo haber avisado de entradas a nado a Ceuta, aunque Ángel Víctor Torres subraya que en ningún caso sobre una llegada masiva

El sentimiento de abandono es compartido. Muchos aseguran sentirse “engañados” y reclaman una solución inmediata: “Queremos que se vayan, eso es lo que estamos reivindicando”. La preocupación por el futuro es constante: “No queremos esta vida para nuestros hijos, no la queremos”, lamentan. La sociedad caballa insiste en que seguirá movilizándose: “Vamos a salir hasta que esto vuelva a la normalidad”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La protesta de este miércoles se suma a otras movilizaciones multitudinarias celebradas en las últimas semanas. En esta ocasión, también estuvo presente el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, que acudió para mostrar su apoyo a los vecinos.

Mientras tanto, el director del Mando Único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, apeló a la calma y lanzó un mensaje de convivencia: “Precisamente estamos haciendo un llamamiento a la convivencia pacífica”.

Tras la protesta, algunos manifestantes se dirigieron también hacia la playa del Trampolín, donde miles de migrantes continúan durmiendo a día de hoy.