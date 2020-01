Se busca a la abuela de la niña hallada muerta en un hotel de Logroño

La policía busca a la abuela de la niña de cinco años hallada muerta en un hotel de Logroño . La mujer se había registrado con su hija y su nieta Carolina . La madre, que fue pillada en la ventana con aparente intención de tirarse, está detenida. Ella y el padre, que tenía la custodia de la niña , llevaban tiempo separados y la relación entre ambos, según sus allegados, no era buena.

El padre de Carolina, que tenía su custodia, había denunciado que la madre no la había devuelto a la niña. Era la tercera vez que no cumplía el régimen de visitas. Los padres llevaban tiempo separados y la relación entre ambos no es buena.