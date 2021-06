A la espera de los exámenes toxicológicos del cuerpo de Olivia buscan en nuevas zonas a Anna y Tomás Gimeno

La madre de Anna y Olivia prepara una ceremonia de despedida para la semana que viene

La búsqueda de Anna y Tomás Gimeno continuará hasta que decida el Ministerio de Ciencia e Innovación

Junto a la bolsa deportiva se halló además otro petate, pero estaba abierto, y hasta el momento no han hallado el cuerpo de su hermana, Anna, de un año. En estos momentos, no obstante, la prioridad procesal es encontrar a Tomás Gimeno, puesto que de no hallarse sus restos siempre quedaría abierta la duda; la incógnita sobre si pudo matar a las niñas y escapar, pese a que todos los indicios apuntan a que se lastró con un cinturón de plomos y acabó también en el fondo del mar.