El cliente de un bar en Cádiz comparte el ticket que considera ofensivo

Las reacciones en redes al comentario del ticket son de todo tipo

El comensal ofendido: “Ahora sí queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes”

“Cacique, sin limón, sus muertos lo podía quitar con los deo”. Este es el comentario que aparece en la cuenta de un restaurante de El Puerto de Santa María, en Cádiz. El cliente ha compartido el ticket en redes y las reacciones no han tardado.

El cliente explica en su perfil de Facebook que pidió una copa de cacique sin limón y que en la cuenta se encontró con el comentario del camarero.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos, clientes habituales del restaurante El Embarcadero, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, salen en defensa del personal. “Soy cliente habitual de ese bar y jamás he visto una mala cara ni un mal comentario por parte de los camareros que trabajan allí. El comentario del limón, aunque esté feo, no va dirigido a ti en particular. Fueses tú o fuese el papá, o Cristiano, el comentario hubiese sido el mismo”.

Otro cliente se lo toma a risa: “Perdona que me ría, yo veo eso en el ticket y me lo tomo a guasa”.

Otro cliente pone de relieve que no se publican en redes cuando los clientes tienen comportamientos cuanto menos mal educados. “Que pena que nunca sale publicado las millones de veces en el que el cliente falta al respeto al trabajador”.

El cliente que compartió el ticket añade en su comentario: “Ahora sí queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes”.