Mariah Carey rompe el récord de Spotify en Nochebuena con 'All I want for Christmas is you'

Hablar de Navidad es hacerlo inevitablemente de Mariah Carey y su mayor éxito: ‘All I want for Christmas is you’. La cantante lanzó el villancico en el año 1994 y casi 25 años después sigue siendo un éxito cada vez que llegan las fiestas. Tanto, que la pasada Nochebuena logró el récord de la canción con mayor número de ‘streams’ en Spotify en un solo día. En concreto, logró 10,8 millones de reproducciones.

La cantante superó el pasado 24 de noviembre a Sad!, el tema del rapero XXXTentación, que logró 10,4 millones de reproducciones en un solo día el pasado 19 de junio, un día después de ser asesinado. All I want for Christimas is you, en cambio, se situó en los 10,8 millones de reproducciones.