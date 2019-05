El candidato de Podemos a la alcaldía de Denia carga contra 'Pablo Iglesias coletas'

en su opinión fue un error meter a Amancio Ortega en la campaña: "Estimado Pablo Iglesias coletas, Denia iba muy bien, como todas las poblaciones, porque estábamos subiendo, haciendo un trabajo excelente, y no se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega. Hace hace una semana y media, la gente me decía ''ánimo, te apoyo'', y después de este comentario desafortunado me dijeron ''ojalá nunca tuvieras cáncer''. Creo que los políticos en campaña muchas veces deberían morderse la lengua, callarse la puta boca".