20 años de cárcel para madre que arrojó a su bebé por la ventana en Barcelona

El bebé recién nacido murió por el fuerte golpe

En plenas facultades psíquicas

La Sala rechaza, por tanto, que la condenada sufriera una dolencia psíquica y afirma que en su recurso "no se proporciona dato alguno acerca de la anomalía, trastorno o alteración psíquica que pudiera padecer" salvo "una referencia circunstancial e inespecífica a una caracteropatía sobre cuyas características, naturaleza o consecuencias nada se dice".



Al respecto, la sentencia, del magistrado Julián Sánchez Melgar, recuerda que el tribunal del jurado se apoyó en fuentes médicas y periciales diversas, para descartar que la acusada sufriera algún tipo de afectación en sus facultades, como así concluyeron los peritos en el juicio e, incluso, la propia psicóloga propuesta por la defensa, admitió que la acusada no padece trastorno psicótico.



"La coincidencia y práctica unanimidad en sus pareceres se encuentra, tal y como apreció el tribunal, en negar esa posibilidad y no en la posición contraria que mantiene el recurrente", subraya la resolución.