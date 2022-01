El logro de Carlos San Juan: consigue 135.000 firmas para que los bancos atiendan presencialmente

Además, denuncia que los cajeros nuevos son "muy complicados" para los mayores y que cuando quieren pedir cita para que les atiendan presencialmente "no cogen el teléfono" . La única opción que les queda es hacer las gestiones por Internet, pero, tal y como señala Carlos San Juan, las personas de su edad no tienen la formación adecuada para utilizar estos medios y no todos los mayores tienen un hijo o nieto que les ayude.

También reclama un trato "más humano" pues dice que le han llegado a tratar como si fuera "idiota". "Yo he llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación. Y he visto ese mal trato dirigido a otras personas. Duele mucho sentirse así", señala en su petición, que se puede firmar en 'www.change.org'.