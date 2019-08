Calvo al Open Arms: "Hemos ofrecido todo, el puerto más cercano, pero no podemos llevar nuestros puertos a Italia"

Para Carmen Calvo "no es fácil entender que estos migrantes que están una situación muy difícil y tienen garantizada una travesía a puertos que están preparados para ellos" no acepten la oferta de España. "Hemos ofrecido el puerto más cercano, no podemos llevar nuestros puertos a Italia ", ha insistido Calvo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha preguntado "qué le queda" al Gobierno español.