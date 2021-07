Detrás de este anuncio no solo estaban investigadores universitarios y científicos de grandes empresas de alimentación sino que la financiación necesaria para avanzar en el desarrollo contaba con el apoyo de millonarios como es Sergey Brin , uno de los cofundadores de Google .

"Consumir una hamburguesa vegetal en lugar de una de vacuno supone reducir 1.739 litros de agua y 6,4 kilos de emisiones de CO2 ", sostienen desde Heura, proyecto que le ha valido a uno de sus fundadores, Marc Coloma estar incluido en la lista mundial 50 Next de jóvenes talentos que dan forma al futuro de la gastronomía.

Pero no todos están de acuerdo con llamar a estos productos "carne" o "hamburguesa vegetal". El argentino Mauricio Giovanini, que da un toque latino a las hamburguesas en Hayaca (Ibiza) con chiles y verduras encurtidas, pide "llamarlas de otra manera", algo en lo que coincide con la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno que pide limitar el nombre a las que lleven carne. "Las que no, son otra cosa, pero no son hamburguesa", reclaman.