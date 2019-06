La carta de un niño con autismo al director de su colegio para que no despida a su profesora

Sami tiene 11 años y padece autism o. Lleva ocho años en un colegio madrileño a cargo de Inma, la profesora responsable del aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo). Hace unos días la dirección del centro comunicó a la docente que no contaría con ella el próximo curso. Sami ha escrito una carta al director -que tiene en contra a los padres, demás profesores y alumnos- para pedirle que “piense en los demás” y no les deje sin Inma.

“Una de las profes que más me ha ayudado ha sido Inma. Si no hubiera pasado esto, yo habría tenido muchos problemas para el estudio y para relacionarme con los demás”. Con estas palabras le cuenta Sami, un niño con autismo de 11 años, al director de su colegio, Alejandro Rubio en Guadalix de la Sierra, Madrid, porque no quiere que se vaya su profesora.