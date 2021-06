La carta que Tomás Gimeno envió a su novia no decía nada de que tuviera a Anna y Olivia

La resolución, aparte de confirmar la inhibición ya anunciada, es prácticamente idéntica a la dictada por la juez instructora el pasado sábado; sólo aclara, en referencia a la carta que dejó Tomás dirigida a su actual pareja despidiéndose de ella, que en la misma éste no hacía referencia alguna a que tenía en su poder a las niñas, por lo que la destinataria no podía intuir que se estaba gestando la comisión de alguna acción ilegal, según el auto de inhibiciñón al que ha tenido acceso Informativos Telecinco. Acaba esto con la idea de que la novia de Tomás, que recibió un estuche con 6.200 euros y dicha carta que abrió saltándose las recomendaciones de Tomás a las 17:20 y no por la noche, podía haber avisado a la Guardia Civil. A esas horas ella no sabía que Tomás estaba en posesión de las niñas.