Piden que el aplauso dedicado a los sanitarios a las 20 horas también se dedique a Fernando Simón

Los catedráticos, por el momento, acumulan hasta el sábado casi 59 000 firmas . "Simón acepta estoicamente las barbaridades que le dedican aquellos que no tienen otro interés que sembrar odio. Como académicos y funcionarios públicos que somos, los primeros firmantes de estas líneas, queremos dejar constancia de la extrema dificultad de la misión que cada mañana completa Fernando Simón con sus explicaciones. Pero nuestra admiración está especialmente motivada por su contrastada vocación de servicio, y por a su extrema eficacia social”, precisan.

Los profesionales que apuestan por esta iniciativa piden a los ciudadanos "que no caigan en la trampa y que no se dejen engañar por quienes solo trabajan para su beneficio particular". Califican al director del CCAES como una persona "admirable" y un profesional de excelencia que está apareciendo a diario para rendir cuentas de lo hecho y de lo que va a hacerse ante la pandemia", destacan.